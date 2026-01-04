flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,104,428

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (47)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33486, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 14 EUR
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Russiancoin - 4. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Russiancoin - 9. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 5. Oktober 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Russiancoin - 4. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 11. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 4. Dezember 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Pruvost - 20. April 2024
VerkäuferPruvost
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungMS65 ННР
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Höhn - 11. November 2023
VerkäuferHöhn
Datum11. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. September 2023
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Katz - 6. April 2023
VerkäuferKatz
Datum6. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1869 A auf der Auktion Coinhouse - 18. Dezember 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum18. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
