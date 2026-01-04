FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,104,428
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1869
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionspreise (47)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33486, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2024.
