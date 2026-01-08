2 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26703, welches bei Heritage Auctions für 764 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.

