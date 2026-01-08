FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,762,479
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (60)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26703, welches bei Heritage Auctions für 764 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum14. November 2025
ErhaltungXF
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 65 EUR
123
