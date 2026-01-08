flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,762,479

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (60)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26703, welches bei Heritage Auctions für 764 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. April 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 14. November 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum14. November 2025
ErhaltungXF
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 65 EUR
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Ghiglione - 5. April 2025
VerkäuferGhiglione
Datum5. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 140 USD
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 4. Dezember 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 1. Dezember 2024
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 10. September 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum10. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 6. Juni 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum6. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 9. April 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum9. April 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 31. Oktober 2023
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 1. August 2023
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum1. August 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Stack's - 1. März 2023
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Stack's - 1. März 2023
VerkäuferStack's
Datum1. März 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 11. Dezember 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Coins.ee - 20. Januar 2026
Frankreich 2 Franken 1868 A auf der Auktion Coins.ee - 20. Januar 2026
VerkäuferCoins.ee
Datum20. Januar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1868Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen