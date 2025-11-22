flag
2 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,695,153

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (19)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1366, welches bei Numismatica Genevensis SA für 400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Al Sur del Mundo - 22. November 2025
VerkäuferAl Sur del Mundo
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 35 USD
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion La Galerie Numismatique - 21. November 2025
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum21. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 31. März 2025
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 31. März 2025
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum31. März 2025
ErhaltungXF
Preis
63 $
Preis in Auktionswährung 63 USD
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. Februar 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Katz - 28. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Möller - 14. November 2019
VerkäuferMöller
Datum14. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion WAG - 5. November 2017
VerkäuferWAG
Datum5. November 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Numis.be - 19. Mai 2012
VerkäuferNumis.be
Datum19. Mai 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Jean ELSEN - 18. Juni 2011
VerkäuferJean ELSEN
Datum18. Juni 2011
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
