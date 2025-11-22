FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,695,153
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (19)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1366, welches bei Numismatica Genevensis SA für 400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAl Sur del Mundo
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 35 USD
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
