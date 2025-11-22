2 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1366, welches bei Numismatica Genevensis SA für 400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (3) XF (13) VF (1) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (1) Service NGC (2) PCGS (1)