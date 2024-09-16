FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,225,798
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 93, welches bei MDC Monaco für 1.900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRedSquare
Datum5. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. Dezember 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferOlivier Goujon
Datum20. November 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
