2 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 93, welches bei MDC Monaco für 1.900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung UNC (14) AU (17) XF (7) VF (3) F (1) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (4) AU58 (1) AU50 (1) Service PCGS (8) NGC (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (1)

Beaussant Lefèvre (1)

Cayón (1)

Florange (1)

GINZA (1)

Heritage (3)

Höhn (1)

iBelgica (1)

iNumis (9)

Jean ELSEN (3)

Katz (3)

Künker (3)

MDC Monaco (3)

Meister & Sonntag (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Olivier Goujon (2)

Palombo (1)

RedSquare (1)

Schulman (3)

Stack's (3)

Teutoburger (2)

WCN (1)