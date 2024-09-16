flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,225,798

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:250 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (48)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 93, welches bei MDC Monaco für 1.900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 40 USD
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion WCN - 8. August 2024
VerkäuferWCN
Datum8. August 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion RedSquare - 5. November 2022
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion RedSquare - 5. November 2022
VerkäuferRedSquare
Datum5. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Teutoburger - 9. Dezember 2021
VerkäuferTeutoburger
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 19. September 2021
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion iBelgica - 30. Juni 2021
VerkäuferiBelgica
Datum30. Juni 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. Dezember 2020
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. Dezember 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Höhn - 4. Oktober 2020
VerkäuferHöhn
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 22. Oktober 2019
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 22. Oktober 2019
VerkäuferStack's
Datum22. Oktober 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Palombo - 18. Januar 2019
VerkäuferPalombo
Datum18. Januar 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Olivier Goujon - 20. November 2018
VerkäuferOlivier Goujon
Datum20. November 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion GINZA - 3. November 2018
VerkäuferGINZA
Datum3. November 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Auction World - 21. Oktober 2018
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 A auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 1. Juni 2018
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum1. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1866Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen