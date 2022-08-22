2 Franken 1856 D "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33, welches bei MDC Monaco für 7.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

