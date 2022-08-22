flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1856 D "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1856 D "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1856 D "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC288,758

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteLyon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:920 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1856 D "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (25)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33, welches bei MDC Monaco für 7.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungVF35
Preis
340 $
Preis in Auktionswährung 290 EUR
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
175 $
Preis in Auktionswährung 140 GBP
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Leu - 22. August 2022
VerkäuferLeu
Datum22. August 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Nomisma - 18. Dezember 2020
VerkäuferNomisma
Datum18. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Olivier Goujon - 19. November 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum19. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Grün - 12. November 2019
VerkäuferGrün
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Nomisma - 29. Oktober 2019
VerkäuferNomisma
Datum29. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Monnaies d'Antan - 18. November 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum18. November 2017
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Grün - 15. November 2017
VerkäuferGrün
Datum15. November 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion Gorny & Mosch - 12. März 2015
VerkäuferGorny & Mosch
Datum12. März 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion SINCONA - 17. Oktober 2014
VerkäuferSINCONA
Datum17. Oktober 2014
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 D auf der Auktion SINCONA - 16. Oktober 2013
VerkäuferSINCONA
Datum16. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
