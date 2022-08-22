FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1856 D "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC288,758
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteLyon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:920 USD
Auktionspreise (25)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33, welches bei MDC Monaco für 7.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungVF35
Preis
340 $
Preis in Auktionswährung 290 EUR
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum18. November 2017
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
