FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1856 BB "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1856 BB "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1856 BB "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC693,369

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1856 BB "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (37)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 869, welches bei MDC Monaco für 5.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungVF25
Preis
257 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
335 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungF12
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungVF20
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Tauler & Fau - 6. März 2023
VerkäuferTauler & Fau
Datum6. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Dezember 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungXF45
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion NOONANS - 29. September 2022
VerkäuferNOONANS
Datum29. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 5. März 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. März 2022
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Jesús Vico - 31. Mai 2021
VerkäuferJesús Vico
Datum31. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Stephen Album - 27. September 2020
VerkäuferStephen Album
Datum27. September 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Monedalia.es - 30. September 2019
VerkäuferMonedalia.es
Datum30. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 24. April 2019
VerkäuferAureo & Calicó
Datum24. April 2019
ErhaltungVG8 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Olivier Goujon - 20. November 2018
VerkäuferOlivier Goujon
Datum20. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Grün - 14. November 2018
VerkäuferGrün
Datum14. November 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 BB auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
