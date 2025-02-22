FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1856 BB "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC693,369
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionspreise (37)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 869, welches bei MDC Monaco für 5.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungVF25
Preis
257 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungXF45
Preis
12
