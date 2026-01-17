flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1859 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1859 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1859 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC894

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:32000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1859 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36, welches bei MDC Monaco für 52.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
10127 $
Preis in Auktionswährung 9200 EUR
Frankreich 2 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
58296 $
Preis in Auktionswährung 52000 EUR
Frankreich 2 Franken 1859 A auf der Auktion SINCONA - 14. Oktober 2015
VerkäuferSINCONA
Datum14. Oktober 2015
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1859Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen