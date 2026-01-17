FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1859 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC894
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1859
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:32000 USD
Auktionspreise (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36, welches bei MDC Monaco für 52.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
10127 $
Preis in Auktionswährung 9200 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
58296 $
Preis in Auktionswährung 52000 EUR
