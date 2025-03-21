2 Franken 1858 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35, welches bei MDC Monaco für 12.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung UNC (7) AU (2) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (5) Service PCGS (5) NGC (2)