2 Franken 1857 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Burgan Numismatique - Maison Florange
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC338,964
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1857
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (50)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 677, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2347 $
Preis in Auktionswährung 2000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
997 $
Preis in Auktionswährung 850 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungAU50
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferStephen Album
Datum18. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
123
Wo zu kaufen?
