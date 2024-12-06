2 Franken 1857 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 677, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.

