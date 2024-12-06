flag
2 Franken 1857 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1857 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1857 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC338,964

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1857
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 677, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2347 $
Preis in Auktionswährung 2000 EUR
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
997 $
Preis in Auktionswährung 850 EUR
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 26. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Künker - 22. März 2024
VerkäuferKünker
Datum22. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2022
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stephen Album - 18. September 2022
VerkäuferStephen Album
Datum18. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 4. September 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
Frankreich 2 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
