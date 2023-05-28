flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1856 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1856 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1856 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC240,847

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:820 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1856 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei MDC Monaco für 3.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungF15
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungF15
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungF
Preis
233 $
Preis in Auktionswährung 240 EUR
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVG
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Stephen Album - 27. September 2020
VerkäuferStephen Album
Datum27. September 2020
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Künker - 19. März 2020
VerkäuferKünker
Datum19. März 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 18. November 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum18. November 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 19. Oktober 2016
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum19. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion CNG - 2. August 2014
VerkäuferCNG
Datum2. August 2014
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion Palombo - 27. November 2011
VerkäuferPalombo
Datum27. November 2011
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1856 A auf der Auktion iNumis - 25. März 2011
VerkäuferiNumis
Datum25. März 2011
ErhaltungF
Preis
