2 Franken 1856 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC240,847
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:820 USD
Auktionspreise (17)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei MDC Monaco für 3.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum19. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
******
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
******
******
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungF
Preis
******
******
