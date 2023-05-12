2 Franken 1855 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 868, welches bei MDC Monaco für 4.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung UNC (1) AU (2) VF (4) VG (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) AU53 (1) VF35 (3) Service ANACS (1) PCGS (1)