flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1855 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1855 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1855 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC82,431

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1855 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 868, welches bei MDC Monaco für 4.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
546 $
Preis in Auktionswährung 500 EUR
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungVG
Preis
183 $
Preis in Auktionswährung 170 EUR
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2016
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
Frankreich 2 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2011
ErhaltungAU53 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1855Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen