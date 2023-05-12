FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1855 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC82,431
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1855
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 868, welches bei MDC Monaco für 4.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
