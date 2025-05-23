2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 768, welches bei Maison Palombo für 48.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

