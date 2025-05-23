FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC215,103
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):13000 USD
Auktionspreise (53)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 768, welches bei Maison Palombo für 48.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungXF45
Preis
469 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU53
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
