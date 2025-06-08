FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1853 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC48,968
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1853
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 786, welches bei Maison Palombo für 27.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
3051 $
Preis in Auktionswährung 2600 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU58
Preis
