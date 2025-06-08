flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1853 A "Typ 1853-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1853 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1853 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Maître Wattebled

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC48,968

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1853
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1853 A "Typ 1853-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (54)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 786, welches bei Maison Palombo für 27.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 30. Oktober 2025
VerkäuferAURORA
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
3051 $
Preis in Auktionswährung 2600 EUR
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 26. Juni 2025
VerkäuferAURORA
Datum26. Juni 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 26. Juni 2025
VerkäuferAURORA
Datum26. Juni 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Jean ELSEN - 14. Juni 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
324 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 8. Juni 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum8. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 22. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum22. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 20. März 2025
VerkäuferAURORA
Datum20. März 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 30. Januar 2025
VerkäuferAURORA
Datum30. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 20. Dezember 2024
VerkäuferAURORA
Datum20. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU58
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 1. November 2024
VerkäuferAURORA
Datum1. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 19. September 2024
VerkäuferAURORA
Datum19. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion AURORA - 22. August 2024
VerkäuferAURORA
Datum22. August 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion VINCHON - 7. Dezember 2023
VerkäuferVINCHON
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1853 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 23. Oktober 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungAU58
Preis
Beliebte Abschnitte
