1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863". Gold (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3934, welches bei Heritage Auctions für 9.360.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2021.

