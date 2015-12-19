FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863". Gold (Frankreich, Napoleon III)
Vielfalt: Gold
Spezifikation
- MetallGold
- RandGlatter
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Durchschnittspreis (PROOF):16000 USD
Auktionspreise (16)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3934, welches bei Heritage Auctions für 9.360.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
2433 $
Preis in Auktionswährung 360000 JPY
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2019
ErhaltungSP64 BN PCGS
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2018
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBolaffi
Datum19. Dezember 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
