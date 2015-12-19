flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863". Gold (Frankreich, Napoleon III)

Vielfalt: Gold

Avers 1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Ira & Larry Goldberg

Spezifikation

  • MetallGold
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Durchschnittspreis (PROOF):16000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (16)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3934, welches bei Heritage Auctions für 9.360.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 20. September 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
2433 $
Preis in Auktionswährung 360000 JPY
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2019
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2019
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2019
ErhaltungSP64 BN PCGS
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion iNumis - 5. Dezember 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Dezember 2018
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2018
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Bolaffi - 19. Dezember 2015
VerkäuferBolaffi
Datum19. Dezember 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Felzmann - 25. Juni 2014
VerkäuferFelzmann
Datum25. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Felzmann - 25. Juni 2014
VerkäuferFelzmann
Datum25. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2014
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungPF65 ANA
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2010
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2010
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2010
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 1. Juni 2007
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 1. Juni 2007
VerkäuferHeritage
Datum1. Juni 2007
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 12. August 2006
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 12. August 2006
VerkäuferStack's
Datum12. August 2006
ErhaltungSP67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2004
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2004
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2004
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Sotheby's - 1. Juli 1982
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Sotheby's - 1. Juli 1982
Aus der Sammlung: Brand
VerkäuferSotheby's
Datum1. Juli 1982
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1854Alle Französische MünzenFranzösische Gold MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen