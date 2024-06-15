FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,113,698
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (18)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1092, welches bei MDC Monaco für 4.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
3430 $
Preis in Auktionswährung 3200 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferNumimarket
Datum23. September 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
