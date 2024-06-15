flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,113,698

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (18)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1092, welches bei MDC Monaco für 4.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
3430 $
Preis in Auktionswährung 3200 EUR
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Palombo - 27. März 2024
VerkäuferPalombo
Datum27. März 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
332 $
Preis in Auktionswährung 300 CHF
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Inasta - 8. Februar 2024
VerkäuferInasta
Datum8. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungAU53
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion cgb.fr - 27. April 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. April 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Numimarket - 23. September 2019
VerkäuferNumimarket
Datum23. September 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Rauch - 15. September 2018
VerkäuferRauch
Datum15. September 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Numis.be - 24. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum24. November 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Numis.be - 24. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum24. November 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungF
Preis
