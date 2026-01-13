flag
1 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MARTÍ HERVERA S.L

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,402,285

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (13)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 788, welches bei Maison Palombo für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
163 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
54 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Katz - 28. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum28. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Spink - 7. Juni 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juni 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Spink - 19. Juli 2019
VerkäuferSpink
Datum19. Juli 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2017
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2017
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Soler y Llach - 19. September 2017
VerkäuferSoler y Llach
Datum19. September 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion HERVERA - 19. September 2017
VerkäuferHERVERA
Datum19. September 2017
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion HERVERA - 15. Oktober 2015
VerkäuferHERVERA
Datum15. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Soler y Llach - 15. Oktober 2015
VerkäuferSoler y Llach
Datum15. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 K auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungAU58 PCGS
Zu versteigern
