1 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 788, welches bei Maison Palombo für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (7) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU58 (2) Service PCGS (2) NGC (1)