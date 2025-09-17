FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Aureo & Calicó, S.L.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,991,998
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1870
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (75)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1870 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 784, welches bei Auktionshaus Felzmann für 2.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum14. November 2025
ErhaltungXF
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
148 $
Preis in Auktionswährung 125 EUR
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte