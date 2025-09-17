flag
Frankreich

1 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,991,998

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1870
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (75)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1870 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 784, welches bei Auktionshaus Felzmann für 2.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 14. November 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum14. November 2025
ErhaltungXF
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
148 $
Preis in Auktionswährung 125 EUR
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 1. Mai 2024
VerkäuferNomisma Aste
Datum1. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Stack's - 13. September 2023
VerkäuferStack's
Datum13. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Numismatica Marcoccia - 11. Juli 2023
VerkäuferNumismatica Marcoccia
Datum11. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion WAG - 4. Juni 2023
VerkäuferWAG
Datum4. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Stephen Album - 11. April 2023
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Auction World - 16. Oktober 2022
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Aurea - 6. Oktober 2022
VerkäuferAurea
Datum6. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion GINZA - 11. Juni 2022
VerkäuferGINZA
Datum11. Juni 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion iNumis - 9. Mai 2022
VerkäuferiNumis
Datum9. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion Inasta - 5. Mai 2022
VerkäuferInasta
Datum5. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion WAG - 10. April 2022
VerkäuferWAG
Datum10. April 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1870 BB auf der Auktion CNG - 3. November 2021
VerkäuferCNG
Datum3. November 2021
ErhaltungXF
Preis
