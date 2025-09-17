1 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1870 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 784, welches bei Auktionshaus Felzmann für 2.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2022.

Erhaltung UNC (21) AU (15) XF (30) VF (6) F (1) VG (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (2) Service PCGS (10) NGC (5)

