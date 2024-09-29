1 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22173, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Juni 2023.

Erhaltung UNC (11) XF (4) F (1) VG (1) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS65 (3) MS64 (1) MS63 (2) Service NGC (5) PCGS (4)