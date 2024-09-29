flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Teutoburger Münzauktion GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,094,263

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22173, welches bei Heritage Auctions für 1.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
68 $
Preis in Auktionswährung 61 EUR
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion WAG - 12. Mai 2024
VerkäuferWAG
Datum12. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 24. September 2023
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum24. September 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Teutoburger - 3. März 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum3. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion cgb.fr - 15. Juni 2021
Verkäufercgb.fr
Datum15. Juni 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 22. März 2019
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum22. März 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Auctiones - 22. März 2015
VerkäuferAuctiones
Datum22. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungVG
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Eeckhout - 12. November 2011
VerkäuferEeckhout
Datum12. November 2011
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2010
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2010
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
******
Frankreich 1 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2010
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2010
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
