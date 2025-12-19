FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,230,151
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (46)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei MDC Monaco für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
1355 $
Preis in Auktionswährung 1280 EUR
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 GENI
Preis
******
******
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
