1 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,230,151

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (46)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei MDC Monaco für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Rare Coins - 19. Dezember 2025
VerkäuferRare Coins
Datum19. Dezember 2025
ErhaltungMS63 CPRC
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 18. Mai 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum18. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Coin Cabinet - 14. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 13. Mai 2025
Verkäufercgb.fr
Datum13. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
166 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
1355 $
Preis in Auktionswährung 1280 EUR
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Coins NB - 27. April 2024
VerkäuferCoins NB
Datum27. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Antivm Numismatica - 29. Dezember 2023
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Rio de la Plata - 15. September 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 25. April 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Coins NB - 26. November 2022
VerkäuferCoins NB
Datum26. November 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Auctiones - 18. September 2022
VerkäuferAuctiones
Datum18. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 4. September 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion Tauler & Fau - 29. Juni 2022
VerkäuferTauler & Fau
Datum29. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
