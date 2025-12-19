1 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei MDC Monaco für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

