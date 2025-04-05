flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,294,757

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (30)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 319, welches bei Maison Palombo für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion VL Nummus - 5. April 2025
VerkäuferVL Nummus
Datum5. April 2025
ErhaltungAU
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS63
Preis
69 $
Preis in Auktionswährung 62 EUR
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. August 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 1. Mai 2024
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 1. Mai 2024
VerkäuferNomisma Aste
Datum1. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Rare Coins - 10. Februar 2024
VerkäuferRare Coins
Datum10. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 24. August 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum24. August 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 4. Mai 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum4. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Aurea - 6. Oktober 2022
VerkäuferAurea
Datum6. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Rio de la Plata - 19. Juni 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 14. Mai 2022
VerkäuferNomisma Aste
Datum14. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion cgb.fr - 7. Dezember 2021
Verkäufercgb.fr
Datum7. Dezember 2021
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion cgb.fr - 28. April 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. April 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 30. November 2019
VerkäuferKatz
Datum30. November 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Palombo - 8. März 2019
VerkäuferPalombo
Datum8. März 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion London Coins - 3. Juni 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Juni 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Heritage - 12. April 2018
Frankreich 1 Franken 1867 BB auf der Auktion Heritage - 12. April 2018
VerkäuferHeritage
Datum12. April 2018
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1867Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen