1 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 319, welches bei Maison Palombo für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2019.

Erhaltung UNC (16) AU (4) XF (7) VF (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (3) MS60 (1) AU50 (1) Service NGC (3) ANACS (1) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (1)

Artemide Aste (1)

Aurea (1)

cgb.fr (3)

Heritage (3)

ICE (1)

Katz (4)

Künker (1)

London Coins (1)

Monnaies d'Antan (1)

Nomisma (1)

Nomisma Aste (4)

NumisCorner (2)

Numisor (1)

Palombo (1)

Rare Coins (1)

Rio de la Plata (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

VL Nummus (1)