1 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 789, welches bei Maison Palombo für 650 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung UNC (30) AU (10) XF (12) VF (5) F (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (4) MS65 (7) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (3) MS60 (2) AU55 (1) Service NGC (12) PCGS (9) ANACS (1) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aurea (2)

BERLINER MÜNZAUKTION (1)

cgb.fr (5)

Eeckhout (1)

Eichsfelder Münzhandel (1)

Emporium Hamburg (1)

Goldberg (2)

Heritage (6)

iNumis (4)

Katz (4)

Künker (1)

MDC Monaco (2)

Monnaies d'Antan (2)

Münzen & Medaillen (1)

Münzenonline (1)

Niemczyk (1)

Numimarket (1)

NumisCorner (4)

Numismatica Ferrarese (1)

Numismática Leilões (1)

Olivier Goujon (1)

Palombo (3)

Pruvost (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (1)

Stack's (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (1)

Varesi (1)

VL Nummus (1)

WAG (5)

WCN (1)

Wójcicki (1)