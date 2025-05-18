flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,203,960

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (62)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 789, welches bei Maison Palombo für 650 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 18. Mai 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum18. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion WCN - 10. April 2025
VerkäuferWCN
Datum10. April 2025
ErhaltungVF
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 90 PLN
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Stephen Album - 24. März 2025
VerkäuferStephen Album
Datum24. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
90 $
Preis in Auktionswährung 90 USD
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion BERLINER MÜNZAUKTION - 22. März 2025
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum22. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Emporium Hamburg - 16. Mai 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Pruvost - 20. April 2024
VerkäuferPruvost
Datum20. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Eichsfelder Münzhandel - 21. Januar 2024
VerkäuferEichsfelder Münzhandel
Datum21. Januar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Wójcicki - 10. März 2023
VerkäuferWójcicki
Datum10. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion Numismática Leilões - 24. Januar 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum24. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion VL Nummus - 15. Januar 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum15. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 BB auf der Auktion cgb.fr - 6. Dezember 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1866Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen