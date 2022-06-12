1 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Lugdunum GmbH für 340.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Juni 2021.

