FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC788,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1870
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:250 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Lugdunum GmbH für 340.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Juni 2021.

Erhaltung
Service
Frankreich 1 Franken 1870 A auf der Auktion Nihon - 12. Juni 2022
VerkäuferNihon
Datum12. Juni 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
312 $
Preis in Auktionswährung 42000 JPY
Frankreich 1 Franken 1870 A auf der Auktion Bertolami - 5. Dezember 2021
VerkäuferBertolami
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
