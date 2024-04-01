FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,723,271
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1869
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionspreise (27)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 42212, welches bei Stack's Bowers für 3.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum26. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
408 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
VerkäuferNomisma Aste
Datum12. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferAurora Numismatica
Datum9. Oktober 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferTosunidis Coin House
Datum27. September 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
