1 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 42212, welches bei Stack's Bowers für 3.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2025.

Erhaltung UNC (15) AU (4) XF (4) VF (1) VG (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (7) MS63 (1) Service PCGS (7) NGC (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aurea (1)

Aurora Numismatica (1)

Cayón (1)

cgb.fr (2)

GMA Numismatica Napoli srl (1)

Heritage (4)

Heritage Eur (1)

iNumis (4)

London Coins (1)

Nomisma (1)

Nomisma Aste (2)

NOONANS (1)

Numis.be (1)

Numismática Leilões (1)

Tauler & Fau (1)

Tosunidis Coin House (3)

Varesi (1)