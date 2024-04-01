flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,723,271

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1869 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (27)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1869 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 42212, welches bei Stack's Bowers für 3.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 26. September 2025
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum26. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
408 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
57 $
Preis in Auktionswährung 45 GBP
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Nomisma - 1. April 2024
VerkäuferNomisma
Datum1. April 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Nomisma Aste - 12. November 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum12. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Nomisma Aste - 4. Mai 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum4. Mai 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Aurea - 6. Oktober 2022
VerkäuferAurea
Datum6. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Aurora Numismatica - 9. Oktober 2021
VerkäuferAurora Numismatica
Datum9. Oktober 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Varesi - 24. Januar 2021
VerkäuferVaresi
Datum24. Januar 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Tosunidis Coin House - 27. September 2020
VerkäuferTosunidis Coin House
Datum27. September 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Tosunidis Coin House - 28. Mai 2020
VerkäuferTosunidis Coin House
Datum28. Mai 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Tosunidis Coin House - 9. März 2020
VerkäuferTosunidis Coin House
Datum9. März 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion cgb.fr - 28. Januar 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. Januar 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Numismática Leilões - 18. Dezember 2019
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 27. Oktober 2019
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 27. Oktober 2019
VerkäuferHeritage
Datum27. Oktober 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Tauler & Fau - 17. Mai 2017
VerkäuferTauler & Fau
Datum17. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 23. März 2017
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 23. März 2017
VerkäuferHeritage
Datum23. März 2017
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2015
Frankreich 1 Franken 1869 A auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2015
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2015
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
