FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,942,298

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (111)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30191, welches bei Heritage Auctions für 132.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 51 EUR
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungMS63
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Roschberg Mynthandel AS - 5. Oktober 2025
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Roschberg Mynthandel AS - 5. Oktober 2025
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungMS65
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 GENI
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS60
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungDETAILS GENI
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Pruvost - 20. April 2024
VerkäuferPruvost
Datum20. April 2024
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 5. April 2024
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 5. April 2024
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum5. April 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Nomisma - 24. März 2024
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Nomisma - 24. März 2024
VerkäuferNomisma
Datum24. März 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Olivier Goujon - 5. Februar 2024
VerkäuferOlivier Goujon
Datum5. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 26. November 2023
VerkäuferPegasus Auctions
Datum26. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1868 A auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2026
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2026
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
