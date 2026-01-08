FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1868 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,942,298
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (111)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30191, welches bei Heritage Auctions für 132.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungMS65
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungDETAILS GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum5. April 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte