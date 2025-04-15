flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: The Coinhouse Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC12,131,428

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):160000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (55)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 348, welches bei Maison Palombo für 145.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion WAG - 9. November 2025
VerkäuferWAG
Datum9. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
174 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. April 2025
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. April 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Coins NB - 12. April 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Klondike Auction - 21. November 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Busso Peus - 6. November 2024
VerkäuferBusso Peus
Datum6. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Heritage - 21. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Heritage - 21. Dezember 2023
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Heritage - 21. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum21. Dezember 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 19. Februar 2023
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 19. Februar 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum19. Februar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Coinhouse - 18. Dezember 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum18. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1867 A auf der Auktion Pegasus Auctions - 27. März 2022
VerkäuferPegasus Auctions
Datum27. März 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1867Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen