1 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 348, welches bei Maison Palombo für 145.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung PROOF (1) UNC (31) AU (14) XF (9) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS65 (4) MS64 (11) MS63 (2) MS62 (8) Service NGC (16) PCGS (10) GENI (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (2)

Busso Peus (1)

cgb.fr (1)

Coinhouse (1)

Coins NB (2)

Heritage (6)

HERVERA (1)

ICE (1)

iNumis (3)

Jean ELSEN (2)

Katz (4)

Klondike Auction (1)

Künker (1)

London Coins (2)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (1)

Numis.be (1)

Numisbalt (6)

NumisCorner (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numismática Leilões (1)

Palombo (1)

Pegasus Auctions (1)

Pesek Auctions (1)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (3)

Teutoburger (1)

WAG (3)