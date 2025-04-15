FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1867 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: The Coinhouse Auctions
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC12,131,428
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):160000 USD
Auktionspreise (55)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 348, welches bei Maison Palombo für 145.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte