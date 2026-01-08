1 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 488, welches bei Maison Palombo für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung UNC (26) AU (10) XF (9) VF (1) F (2) G (1) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS66 (3) MS65 (1) MS64 (8) MS63 (5) MS62 (2) AU58 (3) Service PCGS (16) NGC (9) ANACS (3)

