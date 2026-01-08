flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,638,380

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionspreise (54)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 488, welches bei Maison Palombo für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note ANACS
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 9. November 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
53 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
246 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Aphrodite Art Coins - 18. Mai 2025
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum18. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Sima Srl - 26. Mai 2023
VerkäuferSima Srl
Datum26. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungG
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion GINZA - 11. Februar 2023
VerkäuferGINZA
Datum11. Februar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Höhn - 12. November 2022
VerkäuferHöhn
Datum12. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 27. Februar 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Aurea - 11. Dezember 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1866 A auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2026
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2026
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
