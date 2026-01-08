FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1866 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,638,380
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionspreise (54)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 488, welches bei Maison Palombo für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
246 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preis
123
