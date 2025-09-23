flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,227,141

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteLyon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (8)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 257, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. November 2022.

Erhaltung
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion Numimarket - 23. September 2025
VerkäuferNumimarket
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 110 PLN
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion Numimarket - 19. September 2024
VerkäuferNumimarket
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion Numismatica Marcoccia - 3. Juni 2022
VerkäuferNumismatica Marcoccia
Datum3. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion WAG - 4. Januar 2015
VerkäuferWAG
Datum4. Januar 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1856 D auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
