1 Franken 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,227,141
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteLyon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionspreise (8)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 257, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. November 2022.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Marcoccia
Datum3. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
