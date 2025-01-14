flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1863 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1863 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC54,173

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1863
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:630 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 987540, welches bei cgb.fr für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
770 $
Preis in Auktionswährung 750 EUR
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 30. Mai 2020
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum30. Mai 2020
ErhaltungVG
Preis
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungF12
Preis
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungF
Preis
502 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion 51 Gallery - 17. Juni 2016
Verkäufer51 Gallery
Datum17. Juni 2016
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion iBelgica - 17. Juni 2016
VerkäuferiBelgica
Datum17. Juni 2016
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1863 BB auf der Auktion iBelgica - 29. November 2014
VerkäuferiBelgica
Datum29. November 2014
ErhaltungVG
Preis
