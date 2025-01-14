1 Franken 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 987540, welches bei cgb.fr für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2025.

Erhaltung F (5) VG (2) Erhaltung (slab) F12 (1)