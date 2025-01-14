FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC54,173
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1863
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:630 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 987540, welches bei cgb.fr für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Beliebte Abschnitte