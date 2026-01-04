flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: WAG online Auktionen oHG

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,675,615

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1860
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (25)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1065, welches bei MDC Monaco für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 37 EUR
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
708 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion WAG - 10. März 2024
VerkäuferWAG
Datum10. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 25. April 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 6. Dezember 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 14. November 2022
Verkäufercgb.fr
Datum14. November 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion WAG - 12. Juni 2022
VerkäuferWAG
Datum12. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 8. März 2022
Verkäufercgb.fr
Datum8. März 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 7. Dezember 2021
Verkäufercgb.fr
Datum7. Dezember 2021
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion WAG - 10. Oktober 2021
VerkäuferWAG
Datum10. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion Grün - 14. November 2018
VerkäuferGrün
Datum14. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1860Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen