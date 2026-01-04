FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,675,615
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1860
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (25)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1065, welches bei MDC Monaco für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
