1 Franken 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1065, welches bei MDC Monaco für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

