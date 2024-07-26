FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1859 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Auctiones GmbH
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,333,333
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1859
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1859 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31377, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
Beliebte Abschnitte