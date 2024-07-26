flag
1 Franken 1859 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1859 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1859 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,333,333

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1859 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1859 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31377, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
55 $
Preis in Auktionswährung 51 EUR
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion San Martino - 31. Mai 2024
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion San Martino - 31. Mai 2024
VerkäuferSan Martino
Datum31. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Katz - 28. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum28. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Heritage - 22. September 2015
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Heritage - 22. September 2015
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2015
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Auctiones - 22. Februar 2015
VerkäuferAuctiones
Datum22. Februar 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Auctiones - 23. November 2014
VerkäuferAuctiones
Datum23. November 2014
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Stack's - 8. November 2013
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Stack's - 8. November 2013
VerkäuferStack's
Datum8. November 2013
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1859 BB auf der Auktion Auctiones - 20. Oktober 2013
VerkäuferAuctiones
Datum20. Oktober 2013
ErhaltungUNC
Preis
