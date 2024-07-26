1 Franken 1859 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1859 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31377, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2018.

Erhaltung UNC (10) XF (4) VF (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (1) MS61 (1) Service PCGS (4) NGC (3)