1 Franken 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1060, welches bei MDC Monaco für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (2) VF (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) AU58 (1) AU55 (1) Service NGC (2)