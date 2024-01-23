FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Teutoburger Münzauktion GmbH
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,634,576
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionspreise (9)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1060, welches bei MDC Monaco für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte