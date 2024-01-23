flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Teutoburger Münzauktion GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,634,576

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (9)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1060, welches bei MDC Monaco für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 56 EUR
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungAU
Preis
163 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion Heritage - 29. Dezember 2016
VerkäuferHeritage
Datum29. Dezember 2016
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 BB auf der Auktion Heritage Eur - 29. November 2014
VerkäuferHeritage Eur
Datum29. November 2014
ErhaltungUNC
Preis
