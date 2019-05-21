FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1863 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: iNumis
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC41,102
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1863
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (3)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1863 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 752, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 50.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2018.
