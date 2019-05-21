flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1863 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1863 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1863 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC41,102

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1863
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1863 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (3)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1863 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 752, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 50.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1863 A auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
703 $
Preis in Auktionswährung 630 EUR
Frankreich 1 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 6. März 2018
VerkäuferiNumis
Datum6. März 2018
ErhaltungXF
Preis
2476 $
Preis in Auktionswährung 2000 EUR
Frankreich 1 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1863Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen