1 Franken 1863 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1863 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 752, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 50.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2018.

