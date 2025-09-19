FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,753,715
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1860
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (94)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21677, welches bei Stack's Bowers für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. August 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Preis
50 $
Preis in Auktionswährung 50 USD
123...5
Beliebte Abschnitte