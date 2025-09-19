flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,753,715

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1860
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (94)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21677, welches bei Stack's Bowers für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. August 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion Rio de la Plata - 19. September 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Preis
50 $
Preis in Auktionswährung 50 USD
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
93 $
Preis in Auktionswährung 80 EUR
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 4. Dezember 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 10. September 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum10. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 6. Juni 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum6. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 9. April 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum9. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion VINCHON - 7. Dezember 2023
VerkäuferVINCHON
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1860 A auf der Auktion cgb.fr - 5. Dezember 2023
Verkäufercgb.fr
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1860Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen