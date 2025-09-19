1 Franken 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21677, welches bei Stack's Bowers für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. August 2019.

