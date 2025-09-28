1 Franken 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5968, welches bei Heritage Auctions Europe für 8.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2021.

