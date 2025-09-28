flag
Frankreich

1 Franken 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,829,558

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (76)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5968, welches bei Heritage Auctions Europe für 8.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 28. September 2025
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum28. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
220 $
Preis in Auktionswährung 220 USD
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion cgb.fr - 1. April 2025
Verkäufercgb.fr
Datum1. April 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 31. März 2025
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum31. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 11. November 2024
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum11. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Coins.ee - 6. Oktober 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungDETAILS GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS62 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungDETAILS GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 18. Mai 2024
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum18. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
VerkäuferInasta
Datum1. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Numismática Leilões - 30. November 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum30. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1859 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
