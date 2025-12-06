FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1858 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Olivier Goujon Numismatique
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,606,916
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1858
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 374, welches bei Maison Palombo für 26.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufer MDC Monaco
Datum 24. Oktober 2024
Erhaltung MS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer cgb.fr
Datum 24. September 2024
Erhaltung Keine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer GMA Numismatica Napoli srl
Datum 24. März 2023
Erhaltung VF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer Patrick Guillard Collection
Datum 30. September 2022
Erhaltung AU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
