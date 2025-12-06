flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1858 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Olivier Goujon Numismatique

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,606,916

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1858
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Durchschnittspreis (PROOF):29000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (63)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 374, welches bei Maison Palombo für 26.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion San Martino - 6. Dezember 2025
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion San Martino - 6. Dezember 2025
VerkäuferSan Martino
Datum6. Dezember 2025
ErhaltungUNC
Preis
128 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 13. Mai 2025
Verkäufercgb.fr
Datum13. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Künker - 8. November 2024
VerkäuferKünker
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Künker - 8. November 2024
VerkäuferKünker
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Künker - 8. November 2024
VerkäuferKünker
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 24. September 2024
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 24. März 2023
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum24. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Stack's - 8. Oktober 2022
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Stack's - 8. Oktober 2022
VerkäuferStack's
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1858 A auf der Auktion Auctiones - 18. September 2022
VerkäuferAuctiones
Datum18. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1858Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen