1 Franken 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Münzen Gut-Lynt GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,680,695

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1857
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 674, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Künker - 5. Dezember 2024
VerkäuferKünker
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 140 USD
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 29. Dezember 2023
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion iNumis - 10. Dezember 2019
VerkäuferiNumis
Datum10. Dezember 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion iNumis - 10. Oktober 2017
VerkäuferiNumis
Datum10. Oktober 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion WAG - 3. Juli 2016
VerkäuferWAG
Datum3. Juli 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion cgb.fr - 4. Dezember 2013
Verkäufercgb.fr
Datum4. Dezember 2013
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion SINCONA - 16. Oktober 2013
VerkäuferSINCONA
Datum16. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion iNumis - 11. Dezember 2012
VerkäuferiNumis
Datum11. Dezember 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1857 A auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2010
VerkäuferHeritage
Datum14. Dezember 2010
ErhaltungMS61 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
