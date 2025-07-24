FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,680,695
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1857
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 674, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.
Service
