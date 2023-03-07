flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1856 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Editions V. GADOURY

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,195,942

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Durchschnittspreis (PROOF):5200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (18)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei MDC Monaco für 40.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
142 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
1078 $
Preis in Auktionswährung 1000 EUR
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion cgb.fr - 7. März 2023
Verkäufercgb.fr
Datum7. März 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion V. GADOURY - 21. April 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum21. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion cgb.fr - 25. Januar 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Januar 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Varesi - 24. Januar 2021
VerkäuferVaresi
Datum24. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Grün - 16. Mai 2018
VerkäuferGrün
Datum16. Mai 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2016
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Heritage - 20. August 2015
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2015
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2015
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Goldberg - 4. Juni 2014
VerkäuferGoldberg
Datum4. Juni 2014
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2014
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2014
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1856 A auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
