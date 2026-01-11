flag
Frankreich
Zeitraum:1775-1940

1 Franken 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Olivier Goujon Numismatique

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC757,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31122, welches bei Heritage Auctions für 48.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion London Coin Centre Inc. - 11. Januar 2026
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion London Coin Centre Inc. - 11. Januar 2026
VerkäuferLondon Coin Centre Inc.
Datum11. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
24 CAD
Preis in Auktionswährung 24 CAD
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS65
Preis
562 $
Preis in Auktionswährung 480 EUR
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPF61 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Tauler & Fau - 6. März 2023
VerkäuferTauler & Fau
Datum6. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 6. September 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2020
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 4. Dezember 2013
Verkäufercgb.fr
Datum4. Dezember 2013
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Numis.be - 24. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum24. November 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2008
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1855 A auf der Auktion UBS - 25. Januar 2000
VerkäuferUBS
Datum25. Januar 2000
ErhaltungUNC
Preis
