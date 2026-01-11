1 Franken 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31122, welches bei Heritage Auctions für 48.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.

