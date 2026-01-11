FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC757,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1855
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31122, welches bei Heritage Auctions für 48.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coin Centre Inc.
Datum11. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
24 CAD
Preis in Auktionswährung 24 CAD
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS65
Preis
562 $
Preis in Auktionswährung 480 EUR
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
