1 Franken 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 347, welches bei Maison Palombo für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung PROOF (10) UNC (7) AU (9) XF (6) F (2) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (1) SP66 (1) SP58 (1) PF65 (1) PF64 (5) PF60 (2) CAMEO (2) Service PCGS (11) NGC (6) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (2)

cgb.fr (1)

FEYDEAU BOURSE (1)

Goldberg (2)

Heritage (1)

iBelgica (1)

iNumis (8)

Jean ELSEN (1)

Künker (2)

MDC Monaco (8)

Niemczyk (1)

Palombo (2)

Patrick Guillard Collection (1)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Stack's (1)