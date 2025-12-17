FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC182,508
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1853
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2700 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 347, welches bei Maison Palombo für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum21. Oktober 2021
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
