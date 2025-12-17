flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC182,508

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1853
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 347, welches bei Maison Palombo für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Niemczyk - 17. Dezember 2025
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Niemczyk - 17. Dezember 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 170 PLN
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungPF60 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
60 $
Preis in Auktionswährung 60 USD
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPF60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 21. Oktober 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum21. Oktober 2021
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion FEYDEAU BOURSE - 22. April 2021
VerkäuferFEYDEAU BOURSE
Datum22. April 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS65 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion iNumis - 10. Oktober 2017
VerkäuferiNumis
Datum10. Oktober 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Künker - 28. Juni 2017
VerkäuferKünker
Datum28. Juni 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungSP58 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Rauch - 26. März 2017
VerkäuferRauch
Datum26. März 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Dezember 2016
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Dezember 2016
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1853 A auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
