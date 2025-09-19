1 Franken 1852 A (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 431, welches bei Maison Palombo für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

