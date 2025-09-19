flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1852 A (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,015,402

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1852
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (185)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 431, welches bei Maison Palombo für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
1408 $
Preis in Auktionswährung 1200 EUR
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Preis
295 $
Preis in Auktionswährung 250 EUR
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion WCN - 18. September 2025
VerkäuferWCN
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion ALDE Auction - 25. Juni 2025
VerkäuferALDE Auction
Datum25. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Jean ELSEN - 14. Juni 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 11. Juni 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Pesek Auctions - 7. November 2024
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Pesek Auctions - 7. November 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1852 A auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2026
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2026
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
