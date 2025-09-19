FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1852 A (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,015,402
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1852
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4600 USD
Auktionspreise (185)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 431, welches bei Maison Palombo für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
1408 $
Preis in Auktionswährung 1200 EUR
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
123...9
