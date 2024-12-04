flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1899 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1899 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1899 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC690,992

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1899
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1899 P "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (266)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34, welches bei The Coin Cabinet für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 15. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Juli 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1141 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 13. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Münzen & Medaillen - 4. Dezember 2024
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1899 P "Schleierkopf" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
