Sovereign 1899 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34, welches bei The Coin Cabinet für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2021.

Erhaltung UNC (126) AU (66) XF (45) VF (25) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (10) MS62 (56) MS61 (40) MS60 (4) AU58 (23) AU55 (22) AU53 (9) AU50 (2) XF40 (2) DETAILS (3) + (3) Service PCGS (86) NGC (85) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

Auctiones (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (36)

Bolaffi (1)

Bonhams (4)

Chaponnière (8)

Coin Cabinet (38)

Creusy Numismatique (1)

DNW (12)

Emporium Hamburg (1)

GINZA (1)

Goldberg (6)

Gorny & Mosch (2)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (78)

HERVERA (1)

Künker (3)

London Coins (15)

Münzen & Medaillen (1)

Münzenonline (1)

Numisor (2)

Palombo (1)

Pliego (1)

Roxbury’s (2)

SINCONA (3)

Soler y Llach (2)

Sovereign Rarities (1)

Spink (5)

St James’s (13)

Stack's (13)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

Tennants Auctioneers (1)

TimeLine Auctions (1)

V. GADOURY (1)

WAG (2)

Westfälische (1)