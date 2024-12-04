AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1899 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC690,992
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1899
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionspreise (266)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34, welches bei The Coin Cabinet für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzen & Medaillen
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...13
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte