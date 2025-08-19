Sovereign 1899 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33362, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung UNC (101) AU (39) XF (52) VF (19) F (1) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (34) MS62 (30) MS61 (18) MS60 (1) AU58 (13) AU55 (5) AU53 (3) XF45 (1) XF40 (1) DETAILS (4) Service NGC (67) PCGS (47) ANACS (1)

