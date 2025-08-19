flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1899 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1899 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1899 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Casa de Subastas de Madrid

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC5,579,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1899
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1899 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (218)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33362, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
753 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2025
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1454 $
Preis in Auktionswährung 1454 USD
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 30. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum30. April 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 18. Oktober 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum18. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1899 M "Schleierkopf" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1899Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen