AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1899 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC5,579,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1899
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (218)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33362, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
753 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum18. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
