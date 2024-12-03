flag
Sovereign 1899 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1899 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1899 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,259,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1899
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1899 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (93)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27202, welches bei Heritage Auctions für 2.530 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion St James’s - 7. Juni 2025
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juni 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
595 $
Preis in Auktionswährung 440 GBP
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion NOA - 28. Oktober 2024
VerkäuferNOA
Datum28. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Numismática Leilões - 19. Juni 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Münzenonline - 24. November 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1899 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
