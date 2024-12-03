Sovereign 1899 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1899 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27202, welches bei Heritage Auctions für 2.530 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.

Erhaltung UNC (53) AU (13) XF (18) VF (8) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (13) MS62 (27) MS61 (6) AU58 (4) DETAILS (1) Service NGC (36) PCGS (15) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Attica Auctions (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (5)

Bolaffi (1)

Bonhams (1)

Bruun Rasmussen (1)

Coin Cabinet (10)

DNW (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (32)

Höhn (1)

ibercoin (1)

Künker (1)

London Coins (5)

Münzenonline (1)

NOA (1)

Numismática Leilões (1)

Numisor (2)

Pliego (2)

Reinhard Fischer (1)

Rimon Auctions (4)

Soler y Llach (1)

Spink (2)

St James’s (1)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tauler & Fau (2)

Teutoburger (1)

VL Nummus (6)