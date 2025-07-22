flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1895 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1895 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1895 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,165,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1895
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Durchschnittspreis (PROOF):33000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1895 M "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (232)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1895 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 177, welches bei The Coin Cabinet für 26.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
702 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
718 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Roxbury’s - 26. März 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum26. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungPF62 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1895 M "Schleierkopf" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1895Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen