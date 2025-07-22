Sovereign 1895 M "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1895 "Schleierkopf" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 177, welches bei The Coin Cabinet für 26.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Februar 2025.

