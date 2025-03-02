AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1895 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,758,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1895
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (106)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1895 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22005, welches bei Heritage Auctions für 1.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum26. November 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
