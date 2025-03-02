Sovereign 1895 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1895 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22005, welches bei Heritage Auctions für 1.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2025.

Erhaltung UNC (48) AU (16) XF (24) VF (17) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (20) MS62 (15) MS61 (9) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (2) DETAILS (1) Service PCGS (31) NGC (25)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Attica Auctions (2)

Aurora Numismatica (2)

Baldwin's of St. James's (2)

Bonhams (1)

Coin Cabinet (14)

DNW (2)

Emporium Hamburg (1)

Fellows Auctioneers Ltd (1)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Goldberg (2)

Heritage (33)

Heritage Eur (2)

HERVERA (1)

HIRSCH (1)

ibercoin (3)

London Coins (9)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Oslo Myntgalleri (2)

Pliego (1)

Rimon Auctions (2)

Roxbury’s (1)

Schulman (2)

SINCONA (1)

Soler y Llach (2)

Sonntag (1)

Spink (2)

St James’s (3)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Taisei (1)

Teutoburger (2)

WAG (1)