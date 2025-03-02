flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1895 S "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1895 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1895 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,758,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1895
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1895 S "Schleierkopf" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (106)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1895 "Schleierkopf" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22005, welches bei Heritage Auctions für 1.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
629 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Teutoburger - 13. Dezember 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 24. November 2024
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Taisei - 10. Dezember 2023
VerkäuferTaisei
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 26. November 2023
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum26. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Schulman - 19. Oktober 2023
VerkäuferSchulman
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1895 S "Schleierkopf" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1895Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen