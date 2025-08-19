flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,488,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1892
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (180)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1892 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 224, welches bei The Coin Cabinet für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Holmasto - 24. Mai 2025
VerkäuferHolmasto
Datum24. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 12. Februar 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1892 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 12. September 2025
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum12. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
