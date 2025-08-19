Sovereign 1870 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1870 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23534, welches bei Heritage Auctions für 4.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.

