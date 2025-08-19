flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1870 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1870 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1870 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,220,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1870
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:870 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1870 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (837)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1870 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23534, welches bei Heritage Auctions für 4.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
841 $
Preis in Auktionswährung 841 USD
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Rhenumis - 10. Juli 2025
VerkäuferRhenumis
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion AURORA - 26. Juni 2025
VerkäuferAURORA
Datum26. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion AURORA - 26. Juni 2025
VerkäuferAURORA
Datum26. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Via - 22. Juni 2025
VerkäuferVia
Datum22. Juni 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Nihon - 15. Juni 2025
VerkäuferNihon
Datum15. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Jean ELSEN - 14. Juni 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion AURORA - 22. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum22. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Rapp - 21. Mai 2025
VerkäuferRapp
Datum21. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 29. März 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum29. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1870 auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
