AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1870 (Australien, Victoria)
Foto von: Soler y Llach S.L.
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,220,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1870
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:870 USD
Auktionspreise (837)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1870 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23534, welches bei Heritage Auctions für 4.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...40
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte