flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1868 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1868 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1868 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,521,600

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1868
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1868 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (300)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1868 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23044, welches bei Heritage Auctions für 4.313 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Katz - 27. August 2025
VerkäuferKatz
Datum27. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
941 $
Preis in Auktionswährung 140000 JPY
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Myntauktioner i Sverige AB - 26. April 2025
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum26. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Rhenumis - 13. März 2025
VerkäuferRhenumis
Datum13. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage Eur - 15. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum15. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion VL Nummus - 15. September 2024
VerkäuferVL Nummus
Datum15. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Sima Srl - 1. April 2024
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Sima Srl - 1. April 2024
VerkäuferSima Srl
Datum1. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Sima Srl - 1. April 2024
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Sima Srl - 1. April 2024
VerkäuferSima Srl
Datum1. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage - 21. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. März 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Heritage - 21. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. März 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1868 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1868Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen