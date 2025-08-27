AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1868 (Australien, Victoria)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,521,600
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1868
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (300)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1868 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23044, welches bei Heritage Auctions für 4.313 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum26. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferHeritage Eur
Datum15. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
