Sovereign 1867 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1867 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1867 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,370,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1867
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1867 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (365)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1867 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23530, welches bei Heritage Auctions für 4.313 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion AURORA - 24. Juli 2025
VerkäuferAURORA
Datum24. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
925 $
Preis in Auktionswährung 72500 RUB
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Niemczyk - 2. Juli 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum2. Juli 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1223 $
Preis in Auktionswährung 4400 PLN
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion WAG - 3. November 2024
VerkäuferWAG
Datum3. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Sima Srl - 18. Oktober 2024
VerkäuferSima Srl
Datum18. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Pesek Auctions - 26. September 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum26. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion WAG - 16. Juni 2024
VerkäuferWAG
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion WAG - 16. Juni 2024
VerkäuferWAG
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion WCN - 13. Juni 2024
VerkäuferWCN
Datum13. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion WCN - 30. Mai 2024
VerkäuferWCN
Datum30. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Numismatica Marcoccia - 29. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Marcoccia
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1867 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
