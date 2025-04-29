Sovereign 1867 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1867 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23530, welches bei Heritage Auctions für 4.313 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.

Erhaltung UNC (71) AU (117) XF (89) VF (76) F (9) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (15) MS61 (37) MS60 (12) AU58 (39) AU55 (23) AU53 (22) AU50 (18) XF45 (32) XF40 (3) VF30 (2) DETAILS (7) Service NGC (168) PCGS (45) ANACS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

Auctiones (2)

AURORA (1)

Aurora Numismatica (2)

Baldwin's of St. James's (6)

Bentes Auctions (2)

Bolaffi (2)

Busso Peus (2)

Cayón (2)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (10)

Coinhouse (1)

Davissons Ltd. (1)

DNW (7)

Emporium Hamburg (1)

Frühwald (1)

Goldberg (4)

Gorny & Mosch (4)

Great Coins & Art Auctions (1)

Grün (7)

HARMERS (6)

Heritage (148)

Heritage Eur (5)

HERVERA (2)

iBelgica (1)

Jean ELSEN (4)

Karamitsos (1)

Katz (3)

Künker (16)

La Galerie Numismatique (1)

MDC Monaco (6)

Möller (1)

Morton & Eden (3)

Niemczyk (1)

Nihon (1)

NOONANS (2)

Numisma - Portugal (1)

Numismática Leilões (2)

Numismatica Marcoccia (1)

Numisor (1)

Palombo (2)

Pesek Auctions (1)

Roma Numismatics (3)

Roschberg Mynthandel AS (1)

Sedwick (1)

Sima Srl (3)

SINCONA (11)

Soler y Llach (2)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (12)

St James’s (11)

Stack's (13)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Stephen Album (1)

Taisei (2)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (4)

TimeLine Auctions (1)

UBS (9)

Universum Coins GmbH (1)

V. GADOURY (3)

VL Nummus (1)

WAG (7)

Warin Global Investments (1)

WCN (2)