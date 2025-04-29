AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1867 (Australien, Victoria)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,370,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1867
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Auktionspreise (365)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1867 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23530, welches bei Heritage Auctions für 4.313 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferPesek Auctions
Datum26. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
