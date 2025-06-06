flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1865 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1865 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1865 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,130,500

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1865
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1865 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (217)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1865 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 645, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Bolaffi - 6. Juni 2025
VerkäuferBolaffi
Datum6. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
631 $
Preis in Auktionswährung 551 EUR
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
624 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Bolaffi - 29. November 2024
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Warin Global Investments - 14. März 2024
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Warin Global Investments - 14. März 2024
VerkäuferWarin Global Investments
Datum14. März 2024
ErhaltungMS60 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 23. Februar 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum23. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2024
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion MDC Monaco - 4. März 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. März 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Teutoburger - 2. März 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum2. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1865 auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Januar 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungAU55 SEGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1865Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen