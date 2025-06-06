Sovereign 1865 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1865 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 645, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

